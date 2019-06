Comedian Pete Davidson maakt debuut als model

De show in het Rockefeller Center in New York was vrijdag niet alleen bijzonder vanwege het debuut van Davidson. Een deel van het gebouw was opengesteld voor ’gewone’ New Yorkers, die de show daardoor konden volgen. De beste plaatsen waren echter nog altijd voor prominenten uit de modewereld.

Davidson was de afgelopen jaren niet alleen in het nieuws vanwege zijn werk als komiek. Hij verwierf ook bekendheid vanwege zijn relaties met eerst Ariana Grande en later Kate Beckinsale.