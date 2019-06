Verloofde maakt gehakt van ex-vriendin Ben Saunders

De toon is dus gezet. Maar wat heeft Yvonne, die met ruim 150 volgers op Instagram en een eigen sierradenlijn aardig succesvol genoemd mag worden, eigenlijk gezegd dat het bloed van Janita deed koken? De vlogster en de in Londen geboren zanger hadden in 2012 een relatie, die Yvonne omschrijft als ’liefdevol’. „Ik leerde Ben kennen nadat hij The Voice had gewonnen. Er hing iets magisch om hem heen. Ik ken wel meer BN’ers, maar hij had echt charisma. Mensen keken door zijn tatoeages en ruige imago heen. Hij genoot van zijn succes. Als iemand zich goed voelt, krijg je zijn beste kant te zien. Dat veranderde toen hij in een dip kwam te zitten. De verwachtingen waren torenhoog, hij was bang dat hij het niet waar kon maken.”

Ondertussen mocht Yvonne bij Joop van den Ende de ene na de andere hoofdrol spelen, zo vertelt ze in het blad. „Het was een deuk in zijn ego dat het met zijn vriendin wel goed ging. Als vrouw vind ik het sexy om tegen een man op te kijken. Dat is ook waarom je hem wilt. Voor mannen werkt dat anders. Ben vluchtte in uitgaan en drank. Ik denk om zijn gevoel te verdoven. Toen kwam die bad boy wel naar boven. Dat voelde niet goed, ik dacht: ben je nou zo aan het veranderen of is dit wie jij echt bent? Na anderhalf jaar was het klaar.”

Pizzadozen van twee weken

Inmiddels zijn we zeven jaar verder, maar Yvonne wordt nog regelmatig aan het bad boy-imago van Ben herinnerd. „’Ben jij de ex van Ben Saunders? Oh my God, foute gast!’ Dan zeg ik: ‘Vergeet niet dat heel Nederland gek op hem was toen hij The Voice won.’ Mensen linken hem tegenwoordig aan geweld en verkeersregelaars. Dat heb ik allemaal niet met hem meegemaakt. Toen was ik allang weg.” Volgens de blondine keken mensen door zijn tatoeages en ruige imago heen. „Als iemand zich goed voelt, krijg je zijn beste kant te zien. „ Dat veranderde volgens haar toen ’ie in een dip kwam te zitten: „De verwachtingen waren torenhoog, hij was bang dat hij het niet waar kon maken.”

Dit alles was voor Janita reden om in de pen te klimmen en haar gal te spuwen. Op Instagram schrijft ze: „Wat zijn ze weer chique, hardwerkend en veelbelovend. Maar ondertussen wel aandacht blijven zoeken over de rug van je ex van zes jaar jaar geleden, die by the way al een samenwoning, vijf jaar, een verloving en een zoon verder is. En de exen? Die zijn nog alleen, hoppend van hot naar her... Enkele onwaarheden: ’Ben vluchtte in uitgaan en drank.’ Hm, dus Ben deed dat alleen? Je vergeet erbij te vertellen dat jij net zo hard het uitgaansleven invluchtte en net zo meedronk als vrouw zijnde, zo erg dat je zelfs dat je uit verschillende VIP-ruimtes moest worden gedragen. Katjelam. En uit elkaar, omdat jouw carrière als een speer ging en die van Ben niet?! Ben heeft jóu verlaten, omdat er tijdens een weekendtripje van jou een andere man in jouw hotelkamer sliep. Misschien wilde Ben wel gewoon een gezinsleven. Een vrouw die achter hem staat en waar een thuis voor hem is. Niet een vrouw die geen kinderen wil, omdat ze haar tijd en geld aan zichzelf wil spenderen. Een vrouw die niet opruimt en pizzadozen van twee weken laat liggen en een keukenaanrecht vol vieze vaat en etenswaren laat staan.”

Janita wil dat Yvonne ’stopt met het vingertje wijzen’. „Kijk eens naar jezelf. Dit alles is je eigen verantwoording in die relatie. Alsjeblieft, dames, stop met die onschuldige slachtofferrol. Dat zijn jullie niet. Koester en respecteer wat is geweest.

En Ben? Die heeft het bericht van zijn verloofde geliket.