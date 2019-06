Charlotte Casiraghi getrouwd

In februari werd bekend dat zij zich verloofd had, zaterdag viert zij haar hruiloft. Het is voor haar en haar familie bijzonder aangrijpend, omdat het zal plaatsvinden rond de tijd dat de grootvader van de bruid, prins Rainier van Monaco, zijn 96e verjaardag (31 mei) zou hebben gevierd. Een van zijn kleindochters, Camille Gottlieb, deelde op haar eigen Instagram-pagina een eerbetoon aan hem en plaatste een throwback-foto van zichzelf en haar broers en zussen met hun grootvader.

Het koninklijke huwelijk van Charlotte en Dimitri wordt naar verwachting betrekkelijk privé gehouden, hoewel enkele details bekend zijn. Het gelukkige paar heeft de Italiaanse band Alessandro Ristori & The Portofinos geboekt voor het entertainment, die eerder hebben opgetreden bij andere koninklijke evenementen.

De kerkelijke inzegening staat begin juli gepland.

Eind oktober zette het stel zoon Balthazar (7 maanden) ter wereld. Al verbluffend snel was Caroline Casiraghi weer in vorm.