Sylvie Meis steelt show van... de bruid!

De jurk van couture-ontwerper Jasmine Erbas wordt door Sylvie’s fans met razend enthousiasme ontvangen. Onder andere Lilly Becker en Estelle Cruijff uiten hun waardering. „Koninklijk”, vindt een fan de jurk zelfs. Maar niet iedereen is er over te spreken dat Sylvie op deze manier de show steelt. „Maar je hoort er niet mooier uit te zien dan de bruid”, merkt iemand op, wat op instemmende reacties kan rekenen. Een ander stelt het zo: „Wel prachtige jurk, maar niet oké op een bruiloft.”

Van wie die bruiloft dan is, meldt Sylvie er niet bij, maar ze laat wel weten in Venetië in Italië te zijn. Haar make-up en haarstylist Serena Goldenbaum, die haar volgt waar ze ook gaat, heeft het over een ’topsecret wedding’ en dan vermoeden volgers al snel dat het om Heidi Klum zou kunnen gaan.

Die liet eerder weten in de zomer te trouwen en er werd toen gesuggereerd dat dat in Capri in Italië zou zijn. Maar op de Instagram van Heidi Klum zelf lijkt niets er op te wijzen dat vandaag haar grote dag zou zijn... behalve dat het haar verjaardag is.