Eva Simons ook op Muziekids Festival

Het Muziekids Festival vormt de apotheose van de Week van Muziekids. Tijdens de week, die maandag 27 mei van start ging, vinden allerlei activiteiten plaats ten behoeve van Stichting Muziekids, die vijf studio’s per jaar wil openen en uiteindelijk streeft naar een studio in elk ziekenhuis. Momenteel zijn er studio’s in Hilversum, Blaricum, Tilburg, Almere en in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Via de studio’s wil de stichting kinderen kennis laten maken met muziek en hun ziekenhuisverblijf net iets aangenamer maken. Kaarten zijn verkrijgbaar op de website van de stichting.