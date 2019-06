Nielson woest: auto weer vernield

„Ik liep vandaag naar buiten en zag voor de zoveelste keer dat de spiegel van mijn auto omver was getrapt”, schrijft de zanger op Twitter. „Krassen, deuken, kapotte spiegels..” Hij laat weten dat hij keihard werkt voor zijn spullen en vindt dat de vernielingen dan ook moeten ophouden. „Stop je energie lekker in het najagen van je eigen dromen in plaats van je afgunst te botvieren.”

Al lijkt Nielson te denken dat de daders het uit afgunst op hem gemunt hebben, het verschijnsel is voor veel van zijn fans herkenbaar. Ze leven dan ook volop mee met de zanger en naast grappig bedoelde tips als ’verhuizen dan maar’ en ’tijd voor een eigen oprit’, adviseert ook iemand hem een webcam op te hangen.