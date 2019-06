Frank Lammers twijfelt aan smaak van ’de Nederlander’

Hij vindt het maar niks dat enkele van de series waarin hij speelde in Nederland totaal niet scoorden. Zo was er in 2002 zijn rol als de voor het internationale hof berechte (fictieve) Bosnisch-Servische sergeant Darko Bokan in De enclave, een serie van Willem van de Sande Bakhuyzen over de val van Srebrenica en de rol van Dutchbat. De serie werd voor een Emmy genomineerd, maar op primetime maar door vijftienduizend mensen bekeken. „Wat zegt dat over de Nederlander?”

Ook de Belgische misdaadfilm Rundskop, die voor een Oscar werd genomineerd en waarover Steven Spielberg lovend sprak, trok in Nederland maar achtduizend kijkers naar de bioscoop. „Blijkbaar hebben we er moeite mee, dat duistere, het zwart.”

Lammers heeft ook weinig vertrouwen in het Filmfonds. Zijn debuutfilm als regisseur Of ik gek ben, over een man in een tbs-kliniek, vond men bij het filmfonds ’héél gewelddadig’. „M’n broek zakte ervan af. De smaak van het Filmfonds, dat is een probleem, hoor.” Hij is in elk geval blij dat ze in België ook meer draaidagen uittrekken voor de serie Undercover. Waarmee hij concludeert: „Ik heb altijd het gevoel dat de Belgen cultuur meer waarderen. Wij hebben Frans Bauer, zij hebben de Belgische rockband dEUs.”