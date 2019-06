Las Vegas-shows Hans Klok voor derde keer uitgesteld

Opnieuw heeft het uitstel te maken met de verbouwing van het Excalibur. Dat is naar verwachting pas eind juli klaar, waardoor de show The World’s Fastest Magician weer een halve maand is uitgesteld.

Op zijn Facebookpagina deelt Hans Klok een tv-fragment waarin de show wordt aangekondigd. Eronder reageert een enkeling teleurgesteld. „Zo jammer dat jouw show steeds is uitgesteld. Nu kan ik niet naar de show komen, want ik ben alleen begin juli in Vegas.”

Klok heeft een contract getekend voor maar liefst tien jaar in het Excalibur Hotel. Op 16 april vloog hij naar Las Vegas, omdat zijn show op 3 juni zou beginnen. Dat was al een uitstel, want in eerste instantie zou hij al in maart beginnen. Vervolgens werd de show uitgesteld naar 15 juni, waarbij men stelde dat er alles op alles gezet zou worden om die datum te halen. Nu blijkt dat toch niet gelukt en zijn kaarten op de website te koop vanaf 29 juli.

De eerste aankondiging in de Amerikaanse media van die show is in elk geval wel een feit, constateert een trotse Hans Klok op Facebook.

