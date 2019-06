Hélène Hendriks en Wilfred Genee starten met talkshow in café

Met de talkshow gaat een langgekoesterde wens van Wilfred in vervulling. „Ik presenteer natuurlijk al een talkshow”, zei de VI-presentator vrijdag aan tafel bij Jeroen Pauw, zondag één van de gasten. „Maar een ander soort talkshow waarin het wat breder kan, wilde ik altijd wel doen.”

Dat geldt niet voor Hélène. „Ik had niet die ambitie, helemaal niet. Dit kwam op mijn pad omdat hij (Wilfred) het vroeg en ik spring erin omdat het me leuk lijkt.” De presentatrice denkt dat Café Hendriks & Genee ’iets anders kan toevoegen’. „Wij hebben allebei een bepaalde stijl van interviewen en ik denk dat dat een toevoeging kan zijn voor een talkshow.”

Treurig

Voor Wilfred was de zondagavond de enige optie. „Op die avond zijn er nog geen talkshows, daar ligt een kans. Nog even voor het slapen gaan een uurtje ontspanning en gezelligheid.” Naast ontspanning en gezelligheid in een cafésetting is er in de nieuwe talkshow veel ruimte voor Nederlandstalige muziek. „Dat is ons allebei op het lijf geschreven.”

Als het aan Hélène ligt, zingt niet alleen huiszanger Frans Duijts geregeld een moppie. Zij hoopt ook Wilfred, die dol is op karaoke, achter de microfoon te krijgen. Maar of dat lukt? „Ach, het is zo treurig allemaal”, zei Wilfred over zijn zangkunsten. „Maar het is zo raar, ik kan het echt niet laten.”

Naast Jeroen Pauw schuiven ook onder anderen de vertrokken CDA-leider Sybrand Buma en journalist Thijs Zeeman aan in de eerste Café Hendriks & Genee. Ook Willibrord Frequin is van de partij. Hij verzorgt het slotwoord, waarin hij Hélène en Wilfred voorziet van commentaar op de uitzending.