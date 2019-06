De oude Eagles glanzen nog

Het oogt wat statisch, maar de Eagles glanzen nog. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

De Eagles herrezen al eens eerder onverwacht, na de grote glorietijd in de jaren 70. Na de dood van Glenn Frey in 2016 deden de Amerikanen dat opnieuw, zo goed en kwaad het kon. Zaterdag deden ze in die nieuwe samenstelling Ziggo Dome aan, vanavond spelen ze daar nog eens.