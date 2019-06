’Jeremy Meeks en Chloe Green uit elkaar’

In een Instagram-video die is geplaatst door vrienden van Chloe, is de miljardairsdochter dansend te zien tijdens een feestje voor zoontje Jayden in Monaco. Van Jeremy was geen spoor te bekennen en volgens geruchten was hij op dat moment in Los Angeles.

Het zou al langere tijd niet goed gaan tussen de twee. De 34-jarige Meeks is tijdens twee evenementen op het filmfestival van Cannes arm in arm gespot met een Roemeens model. Opvallend, want Chloe en Jeremy ontmoetten elkaar in 2017 in Cannes, waarna ze het jaar daarop zich verloofden.

