’Meghan dit jaar nog in verwachting van tweede kindje’

„Het is bijna zeker dat Meghan en Harry hun gezinnetje gaan uitbreiden in de komende jaren”, zegt bookmaker Harry Aitkenhead aan de Britse Express. Waaraan hij toevoegt: „En wij denken dat een tweede zwangerschap dit jaar nog wordt aangekondigd.”

Op 6 mei is Meghan in het Portland-ziekenhuis in Londen bevallen van het eerste kindje van haar en prins Harry. Twee dagen later poseerden Harry en Meghan met hun zoon en maakten ze zijn naam bekend via Instagram.