Robert Jensen: RTL liegt over einde talkshow

„Tegen mij zeiden ze dat het niet het programma was dat ze wilden maken, met die politieke kleur”, zei Robert tegen Harry Mens. „Naar buiten toe zeiden ze dat het te weinig kijkers had. Maar dat is een pure leugen.”

Bekijk ook: Vraagtekens bij exit Robert Jensen

De show, die in oktober startte met 322.000 kijkers, maar daarna wegzakte tot onder de 100.000, scoorde volgens Robert gemiddeld beter dan andere programma’s op RTL 5. „Dus dat was het niet. Ik deed een niet-linkse talkshow, een niet-links geluid en voor de establishment-media mag dat eigenlijk gewoon niet, dat kan niet.”

Groep fans niet groot genoeg

RTL loofde eerder de ’uitgesproken persoonlijkheid’ van Jensen, maar verklaarde in april dat het aantal kijkers hem de das om heeft gedaan. „De uitgesproken persoonlijkheid van Robert Jensen paste bij de doelgroep van RTL 5 en hij had een trouwe schare fans opgebouwd, maar de groep fans was niet groot genoeg om de show na de zomer terug te laten keren”, zei een woordvoerster van de zender toentertijd.

Ook de 46-jarige Jensen was aanvankelijk zeer te spreken over de samenwerking. „Het waren fantastische gesprekken”, zei de presentator, die zijn plan ook bij de NPO had gepitcht, eerder over zijn afspraken met RTL. De publieke omroep vond zijn ’niet-linkse talkshow te gevaarlijk’, vertelde Robert vorig najaar aan BuzzE. „Zij willen hun eigen geluid blijven uitstralen. RTL staat veel meer open voor een ander geluid.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de royals en sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.