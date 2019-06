Trump: ik heb Meghan nooit ’gemeen’ genoemd

„Ik heb Meghan Markle nooit gemeen genoemd”, twitterde Trump zondag. „Verzonnen door de Fake News Media, en zij zitten nu in de problemen.” Het Witte Huis ontkende eerder al dat de president uithaalde naar de hertogin. Volgens woordvoerders reageerde Trump enkel op uitlatingen die Meghan deed voordat ze met prins Harry trouwde. In 2016 noemde de Amerikaanse Trump vrouwonvriendelijk en polariserend.

„Dat wist ik niet. Wat kan ik zeggen? Ik wist niet dat ze gemeen was”, reageerde Trump daar onlangs op in een interview met The Sun. Hoewel de president en het Witte Huis ontkennen dat het woord ’nasty’ is gevallen, circuleren op social media geluidsfragmenten van het interview waarop duidelijk te horen is dat Trump dat woord wel in de mond neemt.

De Amerikaanse president begint maandag aan een driedaags staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Een ontmoeting met Meghan staat niet op de agenda, zij is nog met zwangerschapsverlof na de geboorte van zoontje Archie op 6 mei. Haar man prins Harry gaat maandag echter lunchen met Trump.

