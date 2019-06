Geen reünie Monty Python

Gilliam vertelt aan Daily Star Sunday: „Er zit geen reünie in. Er zijn maar vier van de vijf overgebleven die nog kunnen functioneren en dat is niet Python, dus het heeft geen zin.”

In 2016 werd al bekendgemaakt dat Terry Jones lijdt aan primair progressieve afasie (PPA), een vorm van dementie waardoor spreken steeds moeilijker wordt.

De vijf leden van Monty Python die nog in leven zijn hebben voor het laatst in 2014 een reünie-optreden gegeven. De Britse komediegroep maakte vooral in de jaren zeventig furore. De Pythons hebben vele bekende sketches bedacht en brachten een aantal films uit, waaronder Life Of Brian en The Holy Grail.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de royals en sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.