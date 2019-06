’Meghan geen spat veranderd door huwelijk’

„Meghan is een vooruitdenkende, moderne vrouw. Zij is wat de wereld zoekt - een „self-made woman”, zegt Chopra over de Britse royal. Maar de Bollywood-ster is ook erg bewust van de manier waarop de Britse pers over haar vriendin praat. „Natuurlijk heeft het te maken met racisme, dat is een duidelijke reden.”

Toch denkt Chopra dat Meghan geen spat is veranderd doordat ze nu deel is van de Britse koninklijke familie. „Het mooie is dat Meghan compleet zichzelf is gebleven in al deze hectiek. Veel mensen leerden haar pas kennen toen ze prins Harry ging daten, maar ik kende haar ervoor en erna en ze is dezelfde vrouw.”