Zorgen om baby Shelly Sterk

„Ed (werktitel) is al 2,5 maand onwijs druk in m’n buik. De hele dag door salto’s, geschop en gedraai. En gister was het ineens de hele dag doodstil... Als je dan gaat googlen schrik je je een hoedje,”, zo vertelt Shelly op Instagram.

Op aanraden van de verloskundige werd er een hartfilmpje en een echo gemaakt. De Shownieuws-presentatrice kon vervolgens opgelucht ademhalen. „Hij was blijkbaar gewoon ineens extreem in de chillmode. Denk dat ’ie te heftig gefeest heeft vrijdagavond. Nu al. (...) Ben onwijs opgelucht en kan niet wachten tot hij over een paar maandjes veilig in m’n armen ligt.”