Directeur MECC neemt optie hotelkamers voor Songfestival

Van de Wiel verwacht in de week van 5 juli van de organisatie te horen wat de formele eisen voor de organisatie van het Songfestival zijn. Naar aanleiding daarvan wordt een bidbook geschreven en opgestuurd. In de basis is dit al klaar. „We zijn er al mee bezig. Wij doen dit wekelijks om evenementen en congressen binnen te halen. De tijd die we voor het bidbook nodig hebben, is afhankelijk van de eisen. We hopen dat we worden uitgekozen.” Hij verwacht vervolgens dat de organisatie Maastricht bezoekt om de mogelijkheden met eigen ogen te bekijken.

Dagelijks alles over de sterren en royals in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik