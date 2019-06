Trump wilde ’te groot’ cadeau voor Elizabeth

Volgens The Sun liet Trump zijn assistenten paardenfokkerijen afzoeken voor een volbloed. De president is dus aardig op de hoogte van de grote voorliefde die de koningin heeft voor paarden. Een groot probleem was echter het transport van het presentje naar Londen.

Wat president Trump nu cadeau geeft aan de koningin is nog onbekend. De vorige president, Barack Obama, gaf Elizabeth zeldzame memorabilia en foto’s ter ere van het bezoek van haar ouders - koning George VI en koningin Elizabeth - aan de Verenigde Staten in 1939.