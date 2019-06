Nacht wakker blijven levert meer dan twee ton op

Ook BN’ers sloten zich aan. Zo trokken Angela Schijf, Natasja Froger en Ron Boszhard een nachtje door en hielden ze hun volgers op social media op de hoogte van hun nachtelijke avonturen. Verder gaf bijvoorbeeld Saar Koningsberger een boksclinic en organiseerde Sofie van den Enk een kussengevecht in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

In het hele land waren honderden acties, zoals een groots kussengevecht in pyjama, een nachtwandeling met de Zwolse nachtburgemeester of een avond ’sport en spel’. De Nacht van het Kind is een initiatief van stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), ontwikkelingsorganisaties Edukans en het Liliane Fonds en de hulporganisatie Het Vergeten Kind. Het geld is bestemd voor ernstig zieke kinderen, kinderen die niet naar school kunnen, een handicap hebben of in een onveilige omgeving leven.