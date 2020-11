Metallica haalt 1,3 miljoen dollar op met online concert

Fans konden live naar het concert kijken en allerlei bijzondere items aanschaffen tijdens een veiling. Mensen die op dat moment niet konden, kunnen nog tot en met 1 december een linkje kopen om het optreden alsnog te zien. Ook dat geld gaat naar het goede doel.

Metallica doneerde eerder dit jaar ook al een fiks bedrag aan organisaties en sectoren die het zwaar hadden door de coronacrisis. Via hun All Within My Hands-organisatie werd geld overgemaakt aan onder meer voedselbanken, een organisatie die beschermingsmiddelen inzamelt en uitdeelt aan medisch personeel en een programma voor noodlijdend horecapersoneel.