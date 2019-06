Khloé Kardashian vergezelt superfan naar gala

Maar ook voor Khloé was het een bijzonder moment: het was ook haar eerste schoolgala ooit, zo onthult ze op Twitter. „Mijn allereerste gala en ik ben er naartoe gegaan met de beste date ooit. We hebben het zo leuk gehad! Hoe knap is hij?!”

Ook Narbeh was door het dolle heen. „Ik heb mijn schatje Khloé meegenomen naar mijn gala. Ik voel me fantastisch.”

Het was niet de eerste keer dat Narbeh zijn grote voorbeeld ontmoet. In 2018 zag hij Khloé al eens en sindsdien stuurden de twee elkaar al berichtjes via sociale media. Ook runt hij fanaccounts op Twitter en Instagram.

Een andere scholiere, ene Sara deelt beelden van een dansende Khloé. „Dus Khloé was op mijn gala”, schrijft ze erbij.