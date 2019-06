’Zeer geslaagde’ reünie Te land, ter zee

„Het was een zeer geslaagde reünie, zeker voor herhaling vatbaar”, zegt Johan tegen BuzzE. ’Een paar honderd mensen’ kwamen naar Johans villa, minder dan hij eigenlijk had gehoopt. „Vanwege het warme weer zeggen mensen toch: we gaan naar het strand.” Toch was er ook bij Johan verkoeling te vinden. In zijn zwembad bouwde hij een ’fiets ’m d’r in’-baan onder de noemer ’gauw naar de kou’.

„Ik had het water bewust op 4 graden gezet. Het was ijs- en ijskoud.” Natuurlijk was Johan de eerste die een frisse duik nam. Hij wilde het boek dat Evert de Graaf maakte over Te land, ter zee en in de lucht op een ludieke manier overhandigen aan een look-a-like van koning Willem-Alexander, maar dat mislukte. „Het idee was dat het boek vanaf de schans, door de lucht naar de koning zou vliegen. Maar dat ging een beetje mis. Ik belandde in het water, maar ook het boek.”

Petitie

Vlemmix, die na ruim honderd mislukte duikpogingen nog steeds niet kan zwemmen, moest worden gered door de vaste duikers van Te land, ter zee en in de lucht. „Dat was eigenlijk wel leuk. Dat de duikers die mij altijd hebben moeten redden, dat nu weer deden.” De look-a-like Willem-Alexander ging met een droog exemplaar van het boek terug naar zijn paleis.

Hoewel Te land, ter zee en in de lucht al jaren niet meer op televisie is, is Vlemmix nog dag en nacht bezig met het programma. Hij organiseert lokale varianten, en ook de baan in zijn zwembad blijft nog wel even liggen. „Ik hoop dat AVROTROS het weer oppikt en het landelijk weer op wil pakken.” Om dat voor elkaar te krijgen is Johan een petitie gestart. Tot nu toe heeft die slechts dik 400 handtekeningen, maar ook daar is Vlemmix al blij mee. „Dat is niet slecht, je moet er best veel voor doen om hem te kunnen tekenen.”

Mocht het legendarische programma daadwerkelijk terugkeren, dan is Vlemmix er als de kippen bij. „Ik wil heel graag weer meedoen als starter. Maar ik wil ook wel weer meedoen als kandidaat hoor.”