Paris Hilton eert ’idool en icoon’ Marilyn Monroe

Hilton noemt de actrice, echte naam Norma Jeane Mortenson, haar idool en icoon. Blijkbaar heeft Paris tijdens haar fotoshoots goed op de outfits en poses van haar icoon gelet, want er blijken aardig wat gelijkenissen te zijn. „Als ze vandaag de dag zou leven, zouden ik en Marilyn beste vriendinnen zijn”, laat Hilton weten op Instagram.

Marilyn Monroe verwierf in de jaren ’50 en ’60 veel bekendheid met films zoals Gentlemen Prefer Blondes en The Seven Year Itch in haar rol als dom blondje. Uiteindelijk overleed ze op 36-jarige leeftijd als gevolg van zelfmoord.