Loretta Schrijver onder het mes: ’Er is ergens een verdacht plekje gevonden’

Schrijver was vorige week al niet te zien in het ochtendprogramma van RTL 4, maar dat kwam omdat ze een keelontsteking had. „Je kent het wel: mooi weer buiten en alles tegen elkaar open, en dan is de keel bij mij heel gevoelig. En dan kun je niet zo goed werken”, vertelde ze.

Van de ontsteking is ze hersteld, maar de presentatrice kreeg te horen dat er een plekje was aangetroffen. „Ik moet volgende week naar het ziekenhuis voor een operatie, een kleine ingreep, want er is ergens een plekje gevonden en dat vertrouwt de dokter niet helemaal. Daarom willen ze die weghebben.”

Omdat Schrijver daarna moet herstellen, zal ze de rest van het seizoen van Koffietijd niet meer te zien zijn. „Ik moet herstellen en bijkomen en dan is het seizoen al afgelopen. Het is nog maar twee weken.”

De presentatrice is optimistisch over de ingreep. „Het is niks ernstigs: daar gaan we helemaal vanuit.”