MeToo-stichting daagt Nederlandse rappers voor de rechter

Niet de songteksten van de rappers zijn het probleem, die vallen onder de artistieke vrijheid van de rappers. Het gaat de stichting om de seksistische uitspraken die de artiesten daarbuiten hebben gedaan. Ook managementbureau Spec van Ali B, platenlabel TopNotch en het Amerikaanse bedrijf Warner Music Group moeten zich voor de rechter verantwoorden. Dat meldt het AD.

Boef kwam vorig jaar in opspraak vanwege vrouwonvriendelijke uitspraken. Hij maakte vrouwen die hem uit de brand hadden geholpen na autopech uit voor kechs, Marokkaans voor hoeren. Veel festivals en organisaties zegden de samenwerking met de artiest daarna op. Tegen een agent zei Boef in een van zijn vlogs: ’Ik neuk je dochter’. Rapper Frenna van TopNotch zat in Suriname vast op verdenking van seksueel misbruik van een vijftienjarig meisje en het verspreiden van een seksfilmpje.

Stichting Music#MeToo is in februari dit jaar opgericht. „Stichting Music#MeToo heeft als doel om slachtoffers van seksueel misbruik en seksualisering een stem te geven om dit ongewenste gedrag binnen de muziekbranche tegen te gaan”, vermeldt de website van de stichting.