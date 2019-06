Priyanka Chopra neemt het op voor Meghan

Chopra neemt het op voor Meghan, die dagelijks te kampen heeft met bakken kritiek. De hertogin van Sussex lijkt niets goed te kunnen doen in de ogen van het publiek, maar dat is volgens Priyanka niet eerlijk. „Het is allesbehalve leuk, maar als er iemand is die hier goed mee om kan gaan dan is zij het wel.”

Het feit dat Meghan ’bi-racial’ is speelt volgens Priyanka ook mee. „De kritiek die ze krijgt heeft honderd procent te maken met racisme, dat is overduidelijk. Maar Meghan is ondanks dat altijd zichzelf gebleven. De meeste mensen hebben haar pas leren ’kennen’ nadat ze zich verloofde met prins Harry, maar ik ken haar al veel langer en geloof me; ze is geen spat veranderd.”

„Ook al heeft ze door haar huwelijk nu een mondiaal platform gekregen, de zaken waarvoor ze zich hard maakt zijn nog altijd hetzelfde als voordat ze lid van de koninklijke familie werd. Ze is authentiek en heeft altijd al een verschil willen maken”, aldus Priyanka.