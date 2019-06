Beckhams werken én vieren vakantie in Miami

David, Victoria en hun kroost Brooklyn, Romeo, Cruz en Harper vermaakten zich prima in Florida, aldus Posh Spice: „Wij houden van Miami”, schreef ze op sociale media. David voegde daaraan toe: „Bedankt Miami, voor een fantastische week, waarin we mooie herinneringen samen hebben kunnen maken en ik heel enthousiast ben over Inter Miami FC. Er staat ons nog heel veel meer moois te wachten!”

Beckham is directeur sportzaken bij de club, die in de toekomst moet gaan meedoen in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De familie is nog op zoek naar een geschikt onderkomen waar ze kunnen verblijven als ze in Miami zijn.