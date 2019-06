’Jennifer Lawrence klaar voor comeback’

„Niemand zou een grote ster als Jennifer aanraden er even tussenuit te piepen, net nu ze op de toppen van haar roem zit. Maar met het geld dat ze de afgelopen jaren verdiend heeft kan ze zich het permitteren en kennelijk had ze behoefte aan een stapje terug”, aldus een insider aan Page Six.

Jennifer heeft zich het afgelopen jaar met name op haar privé-leven gefocust. De actrice verloofde zich met Cooke Maroney, eigenaar van een kunstgalerie in New York, met wie ze later dit jaar in het huwelijk wil treden. De twee zijn heel gelukkig samen en kijken uit naar hun gezamenlijke toekomst. „Ze hebben een hele goede relatie, ze vertrouwen elkaar compleet. Ik zie hen ook wel een poosje reizen samen, als Jen opnames in het buitenland heeft. Dan gaat hij gewoon mee”, meldt de bron.