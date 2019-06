Veelbelovende start voor Café Hendriks & Genee

In de eerste aflevering waren tv-presentator Jeroen Pauw, politicus Sybrand Buma en journalist Thijs Zeeman te gast. Ook Willibrord Frequin was van de partij, hij verzorgt in de uitzendingen het slotwoord. Hoewel het populairst op Veronica, prijkt Café Hendriks & Genee niet in de lijst van 25 best bekeken tv-programma’s van de zondag.

Het NOS Journaal trok zondagavond de meeste kijkers, bijna 1,5 miljoen stemden daarvoor om 20.00 uur af op NPO1. RTL4 deed goede zaken met Postcode Loterij Een tegen 100 (1.188.000 kijkers) en Married at First Sight (867.000 kijkers).