Ali B maakt ’risicovol’ programma

„Als je de eerste twee minuten kijkt en je stopt, dan kan je het gewoon bestempelen als een programma waarin wordt gediscrimineerd.” Die reactie riep de promo van het programma al op, merkte Ali aan de vele reacties die hij via sociale media kreeg op de beelden. „Daarin zie je mensen in een kooi zitten, heel respectloos. Als je die niet tot het einde kijkt, ja, dan wordt het lastig discussiëren.”

In Ali’s mensentuin draait alles om vooroordelen en het ontkrachten daarvan. „Eerst gaan we de vooroordelen bevestigen, versterken en daarna misschien wegnemen.”

Twijfelen

Om dat voor elkaar te krijgen, stopt Ali verschillende groepen mensen ’letterlijk in een houten hok, ingericht als hun natuurlijke habitat’. „Er is één pleintje, het Ali B-pleintje met een bankje, en als mensen uit hun hokjes komen, komen ze naast me zitten.”

In Ali’s mensentuin worden onder meer de bikers, veganisten en realitysterren onder de loep genomen. „Zodra we praten over wie er last heeft van een ernstige fobie, komen er drie naar voren. Die vormen inmiddels een nieuwe groep, namelijk de mensen met een fobie. En daar heb je ook weer allemaal vooroordelen over.”

Ali geeft toe dat hij ook zelf veel vooroordelen heeft, en weet dat er over hem ook veel vooringenomenheid bestaat. „Je hebt twee vormen van vooroordelen. Je hebt er die ontsnappen aan je controle, en daar kan je niks aan doen. Maar of je dat als waarheid aanneemt, of je durft daaraan te twijfelen, dat tekent degene die je bent. Dat zijn andere vooroordelen.”