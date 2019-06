Kylie Jenner met dochter naar ziekenhuis

„Dag in het ziekenhuis doorgebracht met mijn baby”, schrijft Kylie op Instagram.„Ze had een allergische reactie maar nu zijn we weer thuis. Niets anders doet ertoe als deze dingen gebeuren.”

Ze laat ook weten mee te leven met andere moeders met zieke kinderen. „Ik stuur jullie liefde en positieve energie.”

Stormi werd in februari een jaar oud.

Ⓒ Instagram