Queer Eye in de prijzen bij Critics Choice

Queer Eye won onder meer in de categorie Lifestyleshow: fashion/beauty. Kapper Jonathan van Ness ging met de award Mannelijke ster van het jaar naar huis, meldt Deadline.

James Cordon won twee awards in de categorieën Showhost en latenighttalkshow voor zijn praatprogramma The Late Late Show. Zijn Carpool Karaoke: The Series won in de categorie Short Form Series.

The Voice won de award voor beste liveshow.