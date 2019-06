Snollebollekes wordt papa!

In de wandelgangen werd het al gefluisterd: er zou een Snollebollekes-baby onderweg zijn. Rob Kemps en zijn vriendin Miriam konden de zwangerschap lange tijd geheim houden, maar nu haar buikje steeds beter zichtbaar wordt, kan hij er niet meer omheen...

„Het is ons eerste kindje”, bevestigt een trotse Rob Kemps, die tevens laat weten dat zijn vriendin nu zeventien weken zwanger is, aan Privé. „We weten niet wat het wordt en dat willen we ook niet weten”, voegt hij er met een brede glimlach aan toe.

Het gezicht van de Snollebollekes kan zijn geluk niet op. „In dit succesjaar, met tot nu toe hoogtepunten als onze twee uitverkochte Snollebollekes Live In Concert shows in het GelreDome, moet het allermooiste nog komen! De uitgerekende datum is, hoe kan het ook anders, 11 november 2019!” De ’elfde van de elfde’ is de start van het carnavalsseizoen.

Ook voor 2020 staan er weer twee uitverkochte shows in het GelreDome op het programma. De kaarten voor de derde show gaan ’als warme Brabantse worstenbroodjes over de toonbank’. Afgelopen weekend stond de feestact nog op het podium van De Toppers.

