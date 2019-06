Ook Jeroen Pauw ergerde zich aan Yvon Jaspers

,,Ik hoopte dat er een moment zou komen dat Yvon zou zeggen: waar heb ik het eigenlijk over als ik naar deze mensen kijk?”, vertelt hij zondagavond in de Café Hendriks en Genee. Pauw gaf toe het ’totaal niet vervelend’ te vinden als mensen in zijn programma een fout maken.

Onvermijdelijk was het dan ook dat de uitzending met Yvon Jaspers werd aangehaald, waarin zij vertelde zich ’in de steek gelaten’ te voelen toen er een onderzoek werd ingesteld naar haar functie bij ForFarmers. „Ik kon alleen maar huilen”, aldus Jaspers. „Ik heb 25 jaar gewerkt voor vertrouwen, dan komt er een journalist die een verhaaltje verzint, en iedereen gelooft dat zomaar. Ik voelde mij zo alleen”, klaagde zij terwijl zij bij de oom van Anne Faber aan tafel zat.

De kijkers vielen massaal over haar ’gehuilebak’ en ook Jeroen Pauw had het er moeilijk mee. „Yvon had een verhaal dat ik best graag wilde horen. Ze wilde op een dag komen die voor ons prettig was, namelijk op de maandag van de seizoensopening. Later kwam daar nog de vader van Anne Faber bij. Naar aanleiding van het boek geschreven door de oom van Anne Faber.” Het programma liet Jaspers echter eerder aan het woord waarop zij losging over ‘hoe erg haar leven is’. ,,Dan weet je natuurlijk dat iedereen voelt dat aan tafel iets is dat onmetelijk veel erger is dan dat”, stelde Pauw over het contrast tussen Jaspers en Faber.

,,Ik heb daar ook wel over nagedacht, want ik voelde dat natuurlijk heel erg aan die tafel. Maar ik dacht als ik nu zeg: Yvon, je weet toch wel dat die mensen die tegenover je zitten nog iets veel ergers hebben meegemaakt, waarbij wat jij hebt meegemaakt eigenlijk in het niet valt. Dan is het nog erger. Ik hoopte dat er een moment zou komen dat Yvon zou zeggen: waar heb ik het eigenlijk over als ik naar deze mensen kijk?”