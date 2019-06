Ellen Page viert Pride-maand met topless foto

„Happy Pride!”, schrijft Ellen Page bij de foto waarop zij haar vrouw Emma Portner met ontbloot bovenlijf een zoen geeft. „We sturen liefde jullie kant op.” Ellen en Emma gaven elkaar in januari 2018 hun jawoord. De twee waren toen pas enkele maanden aan het daten.

Ellen vertelde tijdens een conventie voor LGBTQ-rechten in 2014 dat zij op vrouwen valt. „Het was een enorme opluchting. Vanaf het moment dat ik het gezegd had transformeerde ik op één nacht tijd! Ik had veel meer zelfvertrouwen”, zegt ze daar zelf over. Sindsdien zet ze zich in voor LGBT-rechten in Amerika.