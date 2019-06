Musical David Bowie langer in Amsterdam

Stage heeft besloten tot de verlenging omdat de kaartverkoop harder gaat dan verwacht. Vier maanden voor de première van de Nederlandse versie van Lazarus zijn er al meer dan 50.000 kaarten verkocht.

Bowie creëerde Lazarus samen met regisseur Ivo van Hove. Amsterdam is na New York en Londen de derde plaats waar de voorstelling is te zien. In Lazarus leidt Thomas Newton, het alter ego van Bowie, het publiek door zijn leven, zijn dromen en zijn obsessies. De reis wordt omlijst door hits als Absolute Beginners, Changes, Heroes en This is not America.

De hoofdrol in de Nederlandse versie wordt vertolkt door acteur Gijs Naber (Redbad, Penoza). De rest van de cast wordt binnenkort bekendgemaakt. Producent Albert Verlinde zegt ’overvallen te zijn door de enorme belangstelling voor het stuk’.