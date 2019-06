Joëlle Witschge bevallen van zoontje

Dit maakt Joëlle zelf bekend op haar Instagram. „Welcome little one 👶🏼💫 #inlove Rio Bulthuis 💙 03/06/2019”, schrijft ze naast een kiekje met hun pasgeboren baby.

Het stel is in januari geëmigreerd naar Zuid-Korea, omdat Dave daar aan de slag kon bij de voetbalclub Ulsan Hyundai FC. Eind oktober maakten de twee bekend dat Joëlle zwanger was en in november vroeg Dave haar ten huwelijk.