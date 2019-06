Meten is weten

Het wonderschone portret dat Euan Uglow tussen 1968-1973 maakte van Georgia Georgallas. Ⓒ Foto British Council

Niets is aan het toeval overgelaten in de schilderijen van Euan Uglow (1932-2000). Om grip te krijgen op de realiteit gebruikte de Brit geometrie. Tal van streepjes, kruisjes, lijnen en berekeningen op zijn tekeningen en schilderijen getuigen van zijn pogingen om de werkelijkheid precies goed weer te geven. Meten is immers weten.