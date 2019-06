Eva Jinek en Sylvana Simons in programma Tim den Besten

In het vierde seizoen zullen ook Maxim Hartman, Rob Jetten en Pepijn Lanen op bezoek gaan bij Tim in een bungalow. Rob Jetten zal samen met Tim terugkijken op zijn coming out, Sylvana zal uitleggen waarom ze het belangrijk vindt om van jezelf te houden en Roxeanne Hazes onthult in Tim’s ^ Tent: maar dan in een bungalow met sterren dat ze denkt dat haar vader in de hemel nu misschien een fitgirl is.

In de eerdere seizoenen ontving Tim gasten als acteur Maarten Heijmans, zangeres Naaz en Stefano Keizers.

Tim’s ^ tent: maar dan in een bungalow met sterren is vanaf zondag 30 juni te zien om 22.45 uur bij NPO 3 en op YouTube.