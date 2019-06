Lindsay Lohan werkt aan nieuwe muziek

De actrice plaatste op Instagram twee foto’s van haarzelf in de studio. Hoewel haar fans direct enthousiast reageerde in de hoop dat hun favo redhead aan een muzikale comeback werkte, liet Lohan het midden wat ze in de studio aan het doen was.

Zondag besloot ze eindelijk het verlossende antwoord te geven. „Hard aan het werk”, schreef Lohan op Twitter bij een artikel van The Blast dat erop hint dat ze inderdaad aan nieuwe muziek werkt.

Lohan bracht haar laatste single, Bossy, in 2008 uit, drie jaar daarvoor kwam haar laatste album uit.