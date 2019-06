Clairy Polak: „Een mens bestaat uit zijn herinneringen. Daarom is het ook zo vreselijke dat alzheimer ze uiteindelijk allemaal opvreet.” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

In haar eerste autobiografische roman Voorbij, voorbij schrijft radio- en tv-presentator Clairy Polak openhartig over de verwoestende ziekte die haar man trof. „Alzheimer is een volstrekt onbegrijpelijke ziekte. Niets is wat het lijkt of wat je verwacht. Mijn boek gaat echter niet alleen over een leven met alzheimer, het is ook een roman over een grote liefde. En een ode aan de herinnering.”