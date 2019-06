Martine Bijl (71) overleden

De presentatrice was de laatste jaren vooral bekend van Heel Holland Bakt. Ze presenteerde de eerste drie seizoenen van het succesvolle kookprogramma voor amateurs, tot ze in september 2015 ziek werd.

Martine Bijl acteerde, presenteerde, zong, schreef, vertaalde musicals en televisiecomedy's, was veelvuldig te zien als panellid in tv-programma's en trad op in theater met haar personalityshows. Ook was ze producer van een serie grammofoonplaten met verhalen van Walt Disney. Het meest bekend was ze misschien nog wel door haar hoofdrol in de meer dan honderd afleveringen van de comedy Het Zonnetje in Huis.

Martine heeft een zware en lange weg afgelegd, sinds zij in 2015 werd getroffen door een ernstige hersenbloeding. Hoe ingrijpend dat was, beschrijft zij in het boek Rinkeldekink, dat eind 2018 uitkwam en waarin zij vertelt over haar eigen belevenissen in de kliniek en die van haar medepatiënten.

Bijl was getrouwd met tv-presentator en regisseur Berend Boudewijn.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.