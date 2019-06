Veelzijdig, bescheiden en een gebrek aan zelfvertrouwen

Martine Bijl in 1975. Ⓒ TLG ARCHIEF

AMSTERDAM - Terwijl in september 2015 ruim twee miljoen kijkers nietsvermoedend van de uitzendingen van Heel Holland Bakt genoten, vocht Martine Bijl, de presentatrice van het razend populaire tv-programma, in het AMC voor haar leven na een zware hersenbloeding. Het leek weer wat beter te gaan, ze schreef een openhartig boek over de revalidatie. Nu, bijna vier jaar, is ze aan complicaties van de hersenbloeding op 71-jarige leeftijd overleden.