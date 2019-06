Bedroefde reacties op overlijden van Martine Bijl

Ook Cornald Maas reageert op Twitter op het overlijden van de vrouw die hij bewonderde. „Martine Bijl: zo talentvol, zo witty, zo onderkoeld-geestig, zo muzikaal, zo afkerig van dikdoenerij, met zo’n grote taalvirtuositeit - en in de laatste jaren van haar leven zo niet gelukkig. Ben altijd groot bewonderaar van haar geweest.” Maandag herhaalt NPO 1 een special van Opium over Martine Bijl.

Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO zegt: „Met het overlijden van Martine Bijl verliest Nederland één van de veelzijdigste, scherpzinnigste en meest geliefde tv-persoonlijkheden van de afgelopen decennia.” De NPO noemt haar een unieke vrouw. „Wat zullen we haar humor, taalkennis en veerkracht missen.”

Jochem van Gelder prijst haar „innemendheid en relativerende humor.” „Gelukkig laat ze heel veel moois achter”, reageert Jochem. En Kamerlid Henk Krol twittert dat het overlijden hem aangrijpt. „Wat een geweldig talent, maar vooral wat een geweldig en betrokken mens.”

Selma van Dijk bedankt Martine „voor mooie jeugdherinneringen.” „De plaat met oud-Hollandsche kinderliedjes heb ik vroeger grijsgedraaid. En onlangs nog Rinkeldekinkel gelezen”, schrijft de SBS-presentatrice. Rinkeldekinkel is het boek dat Martine Bijl schreef over haar hersenbloeding die haar in 2015 trof.