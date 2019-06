Osbournes waarschuwen campagneteam Trump

Sharon Osbourne twitterde: „Na het ongeautoriseerde gebruik van Ozzy’s Crazy Train vanmorgen, sturen we een kennisgeving naar de campagne-organisatie van Trump om hen te laten weten dat het ze verboden is muziek van Ozzy te laten horen in politieke boodschappen.”

De presentatrice suggereerde grappend nog wat muziek die de Amerikaanse president mogelijk wel mag gebruiken in zijn campagne: Gold Digger van Kanye West, I Am The Bulldog van Kid Rock en Stranglehold van Ted Nugent. Deze drie artiesten hebben in het verleden hun steun voor Trump uitgesproken.