Kraaijkamp: ’Martine was veelzijdige comédienne’

„Ze was een zeer dierbare collega met wie ik intensief heb samengewerkt. Zij was degene die onze rollen in de gaten hield. Mijn vader was in de serie de spits die het afmaakte en wij speelden de middenvelder die de voorzetten gaven. Dat kon ze heel goed”, vertelt Kraaijkamp.

Hij heeft altijd uitstekend met haar gewerkt. „Er was wederzijds respect. We vulden elkaar aan en corrigeerden elkaar als dat nodig was. Ze was een veelzijdige comédienne. Ze had ontzettend veel humor. En qua taal en script was ze erg punctueel.”

Ook roemt Kraaijkamp haar oprechtheid. „Ondanks dat ze dochter was van een arts had ze de mentaliteit van de straat. Er komen in ons vak veel aanstellers voor en daar was zij wars van. Ze was juist erg bescheiden.”

Martine Bijl is donderdag op 71-jarige leeftijd overleden aan de complicaties van de hersenbloeding die ze in september 2015 kreeg. Ze blies in het bijzijn van familieleden in haar atelier in Maarssen haar laatste adem uit.