’Triest einde van talentvolle vrouw’

Martine Bijl en André van Duin (r.) op de zestigste verjaardag van de presentator. Links haar echtgenoot Berend Boudewijn. Ⓒ LEO VOGELZANG

Zij wilde en kon zo niet verder leven. Dat zegt André van Duin, die jarenlang bevriend was met Martine Bijl. „Hartstikke triest”, noemt de komiek/presentator haar overlijden. „De persoonlijke vriendschap ga ik het meest missen. Die was al minder geworden, maar is nu definitief.”