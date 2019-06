Nieuwe directeur voor De Pont in Tilburg

Martijn van Nieuwenhuyzen is benoemd tot nieuwe directeur van museum De Pont in Tilburg. Hij volgt vanaf 26 augustus Hendrik Driessen op, die eind juni met pensioen gaat na het museum dertig jaar te hebben geleid.

Van Nieuwenhuyzen heeft grote museale ervaring en is een veelzijdig tentoonstellingsmaker. Sinds 1991 is hij werkzaam als conservator van het Stedelijk Museum in Amsterdam waar hij vele spraakmakende tentoonstellingen (van Tino Sehgal tot meer recent de solo van Raquel van Haver) samenstelde.

,,Ik kijk er naar uit samen met het team een nieuw hoofdstuk aan de bijzondere geschiedenis van De Pont toe te voegen”, vertelt Nieuwenhuyzen. die van 1999 tot 2006 directeur van het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam was, de vroegere experimentele projectruimte van het Stedelijk. In 2005 was hij curator van het Nederlands Paviljoen op de Biënnale van Venetië.

Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbets, die de voorzitter is van het bestuur van De Pont, reageert: ,,Martijn van Nieuwenhuyzen is een allround museumman met een grote artistieke nieuwsgierigheid en een uitstekend netwerk. Wij zijn ervan overtuigd dat hij ons prachtige museum in Tilburg op aansprekende wijze verder zal ontwikkelen.”