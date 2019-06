Lil Kleine met Het Concert naar Het Sportpaleis

„Dit is zo dik! Ik vind optreden voor mijn Belgische fans één van de leukste dingen die er is. Als je denkt dat het niet groter kan, sta je ook gewoon met je show in het Sportpaleis”, zegt Lil Kleine over zijn aanstaande show in Antwerpen. De Amsterdammer is de eerste Nederlandse rapartiest die solo in het Sportpaleis staat.

In mei dit jaar stond Lil Kleine met een compleet nieuwe show met de titel Het Concert, in de Ziggo Dome in Amsterdam. Daar kwamen ruim 32.000 bezoekers op af.

De kaartverkoop voor Het Concert in Het Sportpaleis start aankomende donderdag via de website van Lil Kleine en www.hetconcert.nl.